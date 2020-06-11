Путин дал поручение определить дополнительные сроки сдачи ЕГЭ в новом учебном году

Министерство просвещения, Роспотребнадзор, а также власти регионов должны будут до 1 декабря определить дополнительные сроки проведения ЕГЭ в течение нового учебного года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

— Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определить дополнительные сроки проведения единого государственного экзамена в течение 2020/21 учебного года, — говорится в перечне поручений, опубликованных на официальном сайте Кремля.

Также ведомства и власти регионов должны будут организовать проверку знаний школьников по основным общеобразовательным программам по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения, и обеспечить в период подготовки и проведения ЕГЭ учебно-консультационное сопровождение выпускников школ в 2020 году. Срок исполнения этого поручения — до 1 октября текущего года.