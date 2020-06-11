Путин поручил создать в России выгодные условия по образовательным кредитам

Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для предоставления кредитов на образование со ставкой до 3%. Соответствующее распоряжение дано по итогам совещания на тему ситуации в сфере образования в условиях пандемии.

— Правительству совместно с Банком России принять меры по повышению привлекательности условий предоставления образовательных кредитов, включая снижение ставки по таким кредитам для заёмщиков до 3 процентов, — говорится в документе.

Предполагается, что для заёмщиков по таким кредитам будет увеличен размер налогового вычета, а также период отсрочки на выплату. Выполнить поручение президента кабмин и Банк России должны до 15 августа.