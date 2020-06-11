США выделят Украине ещё $250 млн на военные нужды

США предоставят Украине ещё 250 миллионов долларов в качестве военной помощи, говорится в заявлении Пентагона.

Отмечается, что средства будут использованы для дополнительного обучения, оборудования и консультативных усилий, направленных на укрепление способности Украины более эффективно защищаться от "российской агрессии".

В Пентагоне добавили, что Украина является для США важным партнёром в вопросах стратегической конкуренции с Россией. Отмечается, что программы сотрудничества в области безопасности стали возможными благодаря продолжающемуся прогрессу Киева в ключевых реформах в сфере обороны и борьбы с коррупцией.

Министерство обороны сообщило, что Соединённые Штаты по-прежнему готовы оказывать помощь Украине в проведении военных и антикоррупционных преобразований в соответствии с евро-атлантическими принципами.<br/>