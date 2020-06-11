Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию #МыВместе

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об учреждении памятной медали за вклад в организацию акции "Мы вместе".

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— В связи с высокой общественной значимостью Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", организованной в РФ в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) в 2020 году: ... Учредить памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Медали и футляры изготовит центр "Русские ремёсла" при Управлении делами Президента РФ, а бланки к ним — издательство "Известия". На создание наградных знаков выделено 29 миллионов рублей. Порядок награждения определит Росмолодёжь.