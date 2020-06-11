В ВОЗ объяснили заявление о статистике по CoViD-19 в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович прокомментировала заявление директора программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, назвавшего смертность пациентов с коронавирусом в России необычайно низкой.

— Доктор Райан показал обширную идею, он не статистик, он не имеет опыта в этой области экспертизы и просто высказал своё мнение, — цитирует Вуйнович Business FM.

При этом она уточнила, что у ВОЗ нет претензий к статистике по CoViD-19 в России. По её словам, показатели отражают реальную ситуацию с распространением заболевания, а власти исполняют все требования организации. Кроме того, точность статистики повышает и то, что в России в 100% случаев делается вскрытие.

Вуйнович пояснила, что сейчас Всемирная организация здравоохранения наблюдает только за статистикой, а другие факторы будет изучать позднее.

На сегодняшний день в России выявлено 502 436 случаев заболевания. Из них 6532 оказались летальными, а 261 150 пациентов выздоровело.