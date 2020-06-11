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Фильм "Унесённые ветром" стал хитом на Amazon после удаления из каталога HBO Max из-за расовых тем

Кроме того, лента поднялась на пятую позицию в iTunes.

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Фильм 1939 года "Унесённые ветром" возглавил рейтинг продаж на сайте Amazon после удаления из каталога стримингового сервиса HBO Max из-за расовых тем. Об этом сообщает издание Variety.

На следующий день после удаления картины пользователи Amazon стали активно приобретать двухдисковую DVD-версию фильма, выпущенную к 70-летнему юбилею, а также цифровые версии, что позволило ему выйти в лидеры. Помимо этого он набрал популярность и на iTunes, заняв пятую строчку в рейтинге популярности.

Напомним, на фоне волны протестов, спровоцированных трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, руководство HBO приняло решение удалить ленту.

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