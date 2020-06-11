Фильм "Унесённые ветром" стал хитом на Amazon после удаления из каталога HBO Max из-за расовых тем

Фильм 1939 года "Унесённые ветром" возглавил рейтинг продаж на сайте Amazon после удаления из каталога стримингового сервиса HBO Max из-за расовых тем. Об этом сообщает издание Variety .

На следующий день после удаления картины пользователи Amazon стали активно приобретать двухдисковую DVD-версию фильма, выпущенную к 70-летнему юбилею, а также цифровые версии, что позволило ему выйти в лидеры. Помимо этого он набрал популярность и на iTunes, заняв пятую строчку в рейтинге популярности.