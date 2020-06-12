Депутаты Рады от имени украинцев поздравили жителей РФ с Днём России

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" поздравила жителей РФ с Днём России, который отмечается 12 июня.

— От имени всех украинцев, выступающих за восстановление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией, поздравляем россиян с праздником, — сказано в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Парламентарии отметили, что не только общие границы, но и родственные связи, духовные и культурные ценности двух стран, а также общее историческое наследие и память о победе в Великой Отечественной войне связывают Украину и Россию.

В партии подчеркнули, что попытки власти, "национально озабоченных политиков и ура-патриотического меньшинства" вбить клин между двумя народами потерпели неудачу. Сейчас Украине, по мнению депутатов, необходимо восстановить с Россией стратегическое партнёрство и диалог, а также добрососедские отношения.