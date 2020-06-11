93-летний фронтовик принял участие в репетиции Парада Победы в Санкт-Петербурге - видео

Видео предоставлено Лайфу

Фронтовик Михаил Гаврилович Бибик принял участие в репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге, которая прошла на полигоне Горелово. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

93-летний ветеран дал команду, после чего более 150 экипажей запустили двигатели и начали движение.

После репетиции Михаил Гаврилович ознакомился с новыми образцами техники - танками Т-72Б3, самоходными артиллерийскими установками "Мста-С" и зенитными ракетными комплексами С-400. Но в особенности его впечатлили реактивные системы залпового огня "Град", которые фронтовик сравнил с легендарными “Катюшами”.

Генеральная репетиция парада на Дворцовой площади состоится 18 июня, а сам парад назначен на 24-е число.