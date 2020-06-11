Очаг коронавируса выявили в психоневрологическом интернате в Смоленской области

В Никольском психоневрологическом интернате в Смоленской области выявлен очаг коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

— На сегодняшний день в данном учреждении проживает 260 человек, из них 13 госпитализированы, — отметила начальник Департамента по социальному развитию области Елена Романова.

96 человек из числа постояльцев протестированы на наличие инфекции. Все они контактировали с заболевшими. Учреждение закрыто на карантин.

На сегодняшний день в Смоленской области выявлено 3539 случаев заражения CoViD-19, 44 человека скончались, 1362 пациента выздоровели.