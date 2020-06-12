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Суд заключил под стражу подмосковного криминального авторитета Васю Бандита

Он останется под арестом до пятого августа 2020 года.

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Скриншот © Следственный комитет Российской Федерации

Бабушкинский суд Москвы заключил под стражу криминального "авторитета" Игоря Кокунова, известного в преступном мире как Вася Бандит.

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 5 августа 2020 года, - цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря суда Александру Савельеву.

Кокунова подозревают в том, что участники возглавляемых им группировок совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывали нелегальный бизнес.

В отношении 56-летнего Васи Бандита возбуждено уголовное дело за организацию преступного сообщества (статья 210.1 УК РФ). Ему грозит до 15 лет заключения. Следователи провели ряд обысков и допросили свидетелей.

Напомним, девятого июня Кокунова задержали в собственном доме в Подмосковье. Следственный комитет опубликовал оперативные кадры.

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