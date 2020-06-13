МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о сильном ветре

Северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в ближайшие сутки в Москве и Московской области. Об этом предупреждает столичное управление МЧС, уточняя, что опасные метеоусловия продлятся до вечера 14 июня.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 13 июня до 21:00 часа 14 июня по городу Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами 12–17 метров в секунду, — говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение МЧС распространило и для жителей Подмосковья.

Специалисты ведомства напомнили, что при усилении ветра необходимо обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: рекламных щитов, линий электропередачи, мостов и т.д. Автомобилистам рекомендуется оставить машину в гараже или вдали от деревьев. В МЧС призвали также особенно уделить внимание детям, не оставлять их одних без присмотра.