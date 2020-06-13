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Скончался студент, которому прострелили голову на Невском проспекте Петербурга

Охранник решил применить оружие во время конфликта с недовольным клиентом.

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Фото © СПбГУ

В Санкт-Петербурге скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, который получил ранение в голову из травматического пистолета во время конфликта с охранником на Невском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Ушёл из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким, — отметили в университете.

О месте и времени прощания с Владиславом будет сообщено отдельно.

Инцидент произошёл 4 июня днём. Молодой человек пришёл в компанию, которая оформляет документы для трудоустройства. Он потребовал деньги назад, так как помощи ему не оказали. Начался конфликт, и охранник выстрелил парню в голову, после чего сбежал.

Вскоре его задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, мужчина арестован. После случившегося было открыто ещё и дело о мошенничестве в отношении компании, куда обращался молодой человек.

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