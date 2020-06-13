Попытка ограбления банка в Анапе попала на видео. Грабителя застрелили при задержании

В Анапе попытка ограбления банка закончилась для самого грабителя смертью. Мужчину во время задержания застрелили полицейские, так как он оказал сопротивление, сообщает телеканал "Кубань 24".

Само ограбление произошло двумя днями ранее. Мужчина ворвался в отделение банка и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему деньги. Вероятно, ответ сотрудницы грабителя не устроил, после чего он разбил перегородку и попытался похитить деньги самостоятельно. На шум прибежали очевидцы, чем спугнули злоумышленника. Мужчина выбежал из отделения, после чего скрылся.

Человека, похожего на грабителя, полицейские заметили сегодня. Мужчина точно подходил под распространённую ориентировку. Тот оказал сопротивление и достал нож. Сотрудники полиции сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего предполагаемый грабитель бросился на них и был застрелен.