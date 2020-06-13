Новые льготы, индексация для работающих и опекунов. Как изменятся пенсии россиян с 1 июля?

Миллионы российских пенсионеров могут получить существенную денежную прибавку, причём перерасчёт будет произведён без усилий с их стороны. Согласно данным Пенсионного фонда РФ, уже с 1 июля число льготных категорий пенсионеров и плановых льгот возрастёт, пишет МК.

В следующем месяце вступит в силу законопроект об индексации выплат пенсионерам-опекунам, разработанный по поручению президента Владимира Путина. Он предусматривает автоматическую индексацию страховой пенсии тех пенсионеров, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей.

Кроме того, в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому предлагается восстановить приостановленную в 2016 году индексацию пенсий для всех работающих пенсионеров. Судьба нормы пока не решена, но ожидается, что она тоже вступит в силу с 1 июля.

Пожилых россиян ждут ещё две плановые льготы. Первая — доплата за возраст — будет производиться не с 80 лет, как ранее, а начиная с 75-летнего возраста. Вторая —неработающим пенсионерам по старости, инвалидности или потере кормильца предоставят рассрочку по долгам, если их доход меньше двух МРОТ — 24,3 тысячи рублей.

На этом хорошие новости не заканчиваются. С 1 августа накопительные пенсии в России автоматически вырастут на 9,13%. Повышение коснётся 80 тысяч человек, у кого средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц.