В Париже участники манифестации против расизма закидали жандармов петардами

Police attacked, kicked over in London. pic.twitter.com/8veWCXgHvU— Michael Heaver (@Michael_Heaver) June 13, 2020
В Париже протестующие против расизма и насилия со стороны полиции бросили несколько петард в стражей порядка, которые охраняют площадь Республики.
Так участники акции выразили недовольство в связи с решением полиции запретить проведение марша до Парижской национальной оперы. Жандармы вынужденно применили слезоточивый газ.
Несмотря на такую агрессию со стороны демонстрантов, информации о задержании кого-либо не поступало. Официальных данных о количестве манифестантов нет. Журналисты называют разные цифры: от шести до двадцати тысяч человек.
Ранее Лайф сообщал, что в центре Лондона участники акции по защите британских памятников от вандализма забросали бутылками полицейских.
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А началось всё это с США. Там демонстранты в знак протеста снесли памятник Христофору Колумбу. Митингующие подожгли скульптуру, а после сбросили её в озеро. Поводом для всех этих протестов стало жёсткое задержание темнокожего американца полицейскими. Он позже скончался в больнице.