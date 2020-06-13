В Париже участники манифестации против расизма закидали жандармов петардами

Police attacked, kicked over in London. pic.twitter.com/8veWCXgHvU — Michael Heaver (@Michael_Heaver) June 13, 2020

В Париже протестующие против расизма и насилия со стороны полиции бросили несколько петард в стражей порядка, которые охраняют площадь Республики.

Так участники акции выразили недовольство в связи с решением полиции запретить проведение марша до Парижской национальной оперы. Жандармы вынужденно применили слезоточивый газ.

Несмотря на такую агрессию со стороны демонстрантов, информации о задержании кого-либо не поступало. Официальных данных о количестве манифестантов нет. Журналисты называют разные цифры: от шести до двадцати тысяч человек.

Ранее Лайф сообщал, что в центре Лондона участники акции по защите британских памятников от вандализма забросали бутылками полицейских.