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В Париже участники манифестации против расизма закидали жандармов петардами

Стражи порядка вынуждены были применить слезоточивый газ.

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В Париже протестующие против расизма и насилия со стороны полиции бросили несколько петард в стражей порядка, которые охраняют площадь Республики.

Так участники акции выразили недовольство в связи с решением полиции запретить проведение марша до Парижской национальной оперы. Жандармы вынужденно применили слезоточивый газ.

Несмотря на такую агрессию со стороны демонстрантов, информации о задержании кого-либо не поступало. Официальных данных о количестве манифестантов нет. Журналисты называют разные цифры: от шести до двадцати тысяч человек.

Ранее Лайф сообщал, что в центре Лондона участники акции по защите британских памятников от вандализма забросали бутылками полицейских.

А началось всё это с США. Там демонстранты в знак протеста снесли памятник Христофору Колумбу. Митингующие подожгли скульптуру, а после сбросили её в озеро. Поводом для всех этих протестов стало жёсткое задержание темнокожего американца полицейскими. Он позже скончался в больнице.

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