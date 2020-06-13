Женщина сделала 47 косметических процедур, зато сейчас невозможно поверить, что ей за 60 лет

Синди Джексон начала свой путь за естественной красотой в далёком 1987 году. С тех пор она 14 раз ложилась под скальпель, а общее число косметических операций достигло 47. И это только случаи, зарегистрированные в Книге рекордов Гиннесса. За такую настойчивость в 2005 году имя женщины вписали в неё как человека, пережившего наибольшее количество косметических процедур. Но американка не была довольна таким титулом.

Фото © Instagram / cindy_jackson_dotcom

С 2000-х женщина ещё не раз делала косметические операции, но регистрировать она их не собирается. Напротив, она хочет, чтобы её титул поскорее передали кому-то ещё. Синди сейчас уже за 60, и она уверена, что ей совсем не место в Книге рекордов Гиннесса — люди считают организацию "цирком уродцев", а у неё совсем другая философия.

Я делала ещё операции с момента установления моего последнего мирового рекорда <...> я даже не смогу их все вспомнить. И официально регистрировать их я не буду, потому что я устала от того, что меня называют Барби. Мне уже порядком надоело с кем-то соревноваться Синди Джексон

Фото © Instagram / cindy_jackson_dotcom

Я делаю операции для того, чтобы было красиво и естественно. <...> Я не зависима от хирургии. Для меня пластика, которая выглядит неестественно, — провал Синди Джексон