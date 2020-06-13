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Беременная порнозвезда снялась обнажённой назло хейтерам, которые считают, что из неё выйдет плохая мать

Девушка уверена, что сможет достойно воспитывать ребёнка и дарить ему необходимую любовь и заботу.

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Фото © Instagram / lenatheplug

Звезда видео для взрослых Лена Нерсесян, известная под псевдонимом Lena The Plug, ожидает появления на свет малыша. Но её радость омрачают хейтеры, которые осуждают девушку и заявляют, что такой, как она, никогда не стать хорошей матерью, пишет Daily Star. Однако брюнетка не отчаялась и ответила злобным критикам голым фото, на котором показала свой увеличившийся живот.

Фото © Instagram / lenatheplug

Лена выложила снимок в "Инстаграм", где у неё уже 3,5 млн подписчиков. И подписала: "Два ангелочка". Вдохновлённая беременностью, она даже завела себе ещё одну страницу, где выкладывает более приличные снимки, вживаясь в будущую роль счастливой мамочки. Однако и на этот раз многие пользователи в комментариях ужаснулись, а не порадовались за девушку, заявив, что ребёнку с такой родительницей придётся несладко.

Мне жаль ребёнка, когда он вырастет и узнает правду о родителях

noah2k16_

Фото © Instagram / lenatheplug

Моли Бога, чтобы потом дети в школе не узнали, кто мать этого малыша

andrewverow05

Удали это

gwenjerseyyyyy

Фото © Instagram / lenatheplug

О беременности Лена узнала в феврале и удивила приятной новостью своего бойфренда Адама прямо в День святого Валентина. А в апреле поделилась с подписчиками снимками УЗИ. С тех пор девушке приходится отбивать нападки, хотя сама она считает, что общество глубоко заблуждается на её счёт.

Я просто не считаю, что это справедливо. Я занимаюсь сексом со своим парнем, снимаю видео и продаю, и только из-за этого я не буду хорошей мамой? <...> Мне всё равно, что они будут думать, я знаю, что стану достойной родительницей

Лена Нерсесян

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