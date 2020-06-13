Беременная порнозвезда снялась обнажённой назло хейтерам, которые считают, что из неё выйдет плохая мать

Звезда видео для взрослых Лена Нерсесян, известная под псевдонимом Lena The Plug, ожидает появления на свет малыша. Но её радость омрачают хейтеры, которые осуждают девушку и заявляют, что такой, как она, никогда не стать хорошей матерью, пишет Daily Star. Однако брюнетка не отчаялась и ответила злобным критикам голым фото, на котором показала свой увеличившийся живот.

Фото © Instagram / lenatheplug

Лена выложила снимок в "Инстаграм", где у неё уже 3,5 млн подписчиков. И подписала: "Два ангелочка". Вдохновлённая беременностью, она даже завела себе ещё одну страницу, где выкладывает более приличные снимки, вживаясь в будущую роль счастливой мамочки. Однако и на этот раз многие пользователи в комментариях ужаснулись, а не порадовались за девушку, заявив, что ребёнку с такой родительницей придётся несладко.

Мне жаль ребёнка, когда он вырастет и узнает правду о родителях noah2k16_

Фото © Instagram / lenatheplug

Моли Бога, чтобы потом дети в школе не узнали, кто мать этого малыша andrewverow05

Удали это gwenjerseyyyyy

Фото © Instagram / lenatheplug

О беременности Лена узнала в феврале и удивила приятной новостью своего бойфренда Адама прямо в День святого Валентина. А в апреле поделилась с подписчиками снимками УЗИ. С тех пор девушке приходится отбивать нападки, хотя сама она считает, что общество глубоко заблуждается на её счёт.