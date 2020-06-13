Муж сделал своей жене сюрприз даже после смерти, зная, что не доживёт до их 25-летней годовщины

Али Мендоза из города Манилы рассказала своим друзья на Facebook настолько трогательную историю, что пост быстро стал вирусным. Сейчас он набрал больше 25 тысяч лайков и тысячи восхищённых комментариев, и вот почему. Три недели назад девушка получило письмо от своего отца, который умер за 10 месяцев до этого. Когда девушка открыла имейл, она не смогла сдержать эмоций, ведь любовь её отца к маме неизмерима.

Фото © Facebook / Aly Mendoza

В письме были инструкции для меня по празднованию годовщины свадьбы родителей в этом году. Похоже, папа всё спланировал до того, как умер 10 месяцев назад. Он даже связался и заплатил флористу, чтобы тот доставлял маме цветы по каждому особенному случаю — вроде дня рождения, Дня святого Валентина и их годовщины 10 июня Али Мендоза

Кроме того, в имейле было письмо для жены, в котором мужчина отразил всё то, что нужно услышать человеку, который потерял свою любовь. Также в инструкциях отец попросил Али в день годовщины заказать любимые блюда его вдовы и накрыть праздничный стол на троих, включая его. Кроме того, по просьбе папы девушка украсила комнату шарами с привязанными на верёвочки семейными фотографиями.

Видео © Facebook / Aly Mendoza

Про свою дочь мужчина тоже не забыл. В последнем пункте инструкции он обратился к самой Али. "Будь умницей и хорошо себя веди! И не делай ничего глупого. Следуй всем инструкциям. Спасибо. Я тебя люблю, детка. Твой папа" — закончилось письмо филиппинца. Девушка ответственно отнеслась ко всем просьбам отца, и ей удалось устроить идеальную 25-летнюю годовщину брака.

Фото © Facebook / Aly Mendoza