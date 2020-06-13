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Дочь показала, как её папа выглядит в 80 лет, но поверить в возраст мужчины просто невозможно

Пользовательница Reddit поделилась фотографиями отца с его женой. На одном он только женится, а на другом уже празднует своё 80-летие. Всё бы ничего, вот только между снимками всего один день.

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GIF © Giphy

Недавно на Reddit в теме Aww ("Оу!") завирусился пост, который доказывает, что жить полной жизнью можно и в 80 лет. lateralus1075 опубликовала снимки со своим престарелым отцом, но пользователи не могут поверить в возраст мужчины.

Мой папа вчера женился, а сегодня ему исполнилось 80 лет!

lateralus1075

Фото © Reddit / lateralus1075

Девушка рассказывает, что папа познакомился со своей новой любовью в группе поддержки овдовевших людей. В начале пути мужчина заявлял, что не готов к серьёзным отношениям, но, судя по снимкам со свадьбы, любовь взяла верх.

Пост за считаные часы набрал больше 100 тысяч голосов, а в комментариях пользователи помимо своих восхищений передали поздравления — и со свадьбой, и с юбилеем.

Фото © Reddit / lateralus1075

Поздравляю их обоих, а вашему папе желаю хорошего дня рождения!

gothtrashcan

Такая милая пара. Поздравляю!

Raerae1360

Кроме того, нашлись и те, кто с трудом мог поверить в возраст мужчины. По словам комментаторов, ему не дать больше 65. А некоторые хотят, чтобы он поделился своим секретом молодости.

Не может быть такого, что твоему отцу уже 80. Я просто отказываюсь в это верить

baby_carrit

Этот мужчина выглядит так хорошо, будто ему ещё и 65 нет. Наверняка он много отжимается, приседает и часто пьёт сок

Daecoth

Чёрт, где находится фонтан молодости, из которого он пьёт? Мне всего 46, но по сравнению с ним я выгляжу просто ужасно!!!

justlqqking

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