Дочь показала, как её папа выглядит в 80 лет, но поверить в возраст мужчины просто невозможно

Недавно на Reddit в теме Aww ("Оу!") завирусился пост, который доказывает, что жить полной жизнью можно и в 80 лет. lateralus1075 опубликовала снимки со своим престарелым отцом, но пользователи не могут поверить в возраст мужчины.
Мой папа вчера женился, а сегодня ему исполнилось 80 лет!
lateralus1075
Девушка рассказывает, что папа познакомился со своей новой любовью в группе поддержки овдовевших людей. В начале пути мужчина заявлял, что не готов к серьёзным отношениям, но, судя по снимкам со свадьбы, любовь взяла верх.
Пост за считаные часы набрал больше 100 тысяч голосов, а в комментариях пользователи помимо своих восхищений передали поздравления — и со свадьбой, и с юбилеем.
Поздравляю их обоих, а вашему папе желаю хорошего дня рождения!
gothtrashcan
Такая милая пара. Поздравляю!
Raerae1360
Кроме того, нашлись и те, кто с трудом мог поверить в возраст мужчины. По словам комментаторов, ему не дать больше 65. А некоторые хотят, чтобы он поделился своим секретом молодости.
Не может быть такого, что твоему отцу уже 80. Я просто отказываюсь в это верить
baby_carrit
Этот мужчина выглядит так хорошо, будто ему ещё и 65 нет. Наверняка он много отжимается, приседает и часто пьёт сок
Daecoth
Чёрт, где находится фонтан молодости, из которого он пьёт? Мне всего 46, но по сравнению с ним я выгляжу просто ужасно!!!
justlqqking
WOW-news
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