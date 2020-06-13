Дочь показала, как её папа выглядит в 80 лет, но поверить в возраст мужчины просто невозможно

Недавно на Reddit в теме Aww ("Оу!") завирусился пост , который доказывает, что жить полной жизнью можно и в 80 лет. lateralus1075 опубликовала снимки со своим престарелым отцом, но пользователи не могут поверить в возраст мужчины.

Мой папа вчера женился, а сегодня ему исполнилось 80 лет!

Девушка рассказывает, что папа познакомился со своей новой любовью в группе поддержки овдовевших людей. В начале пути мужчина заявлял, что не готов к серьёзным отношениям, но, судя по снимкам со свадьбы, любовь взяла верх.

Пост за считаные часы набрал больше 100 тысяч голосов, а в комментариях пользователи помимо своих восхищений передали поздравления — и со свадьбой, и с юбилеем.