Девушка весила 168 кг, но взяла себя в руки и изменилась до неузнаваемости, похудев больше чем в два раза

Улыбчивая 29-летняя блогерша Симона Андерсон из Окленда, Новая Зеландия, недавно поделилась в "Инстаграме" своей чудесной трансформацией, которая невольно вызывает уважение. Девушка показала коллаж из двух фото: на левом она запечатлена до похудения, на правом — как выглядит сейчас. И кажется, что это просто разные люди.

Фото © Instagram / simone_anderson

Шесть лет назад Симона весила 168 кг, питалась фастфудом и с трудом справлялась с обычными повседневными делами, пишет News.com. Пешая прогулка и подъём по лестнице казались девушке пыткой. Несмотря ни на что, она оставалась жизнерадостной и любила себя, но постепенно стала всё больше беспокоиться о своём здоровье. Блондинка решила, что надо что-то менять, и отважилась на операцию по уменьшению желудка. А потом удалила лишнюю кожу.

Мне просто было трудно прожить обычный день Симона Андерсон

Фото © Instagram / simone_anderson

Однако только операций на пути к здоровой жизни мало. Симоне пришлось полностью пересмотреть диету и распорядок дня. Теперь на первом месте здесь было здоровое питание, усиленные интервальные тренировки и нескончаемая вера в себя. На завтрак у девушки — белковый коктейль с овощами и фруктами. Закуски варьируются от сухофруктов и орехов до яйца вкрутую, на обед — свежий салат, роллы в рисовой бумаге или кукурузные оладьи. На ужин — какая-нибудь белковая пища с овощами или пастой. В итоге блондинка похудела на колоссальные 92 кг.

Я знала, что моя конечная цель займёт много времени и сил и потребует решимости, преданности делу, пота и слёз Симона Андерсон

Фото © Instagram / simone_anderson