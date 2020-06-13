Найдена новая мутация коронавируса, которая может ускорить заражение

Новая мутация вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем заболевания CoViD-19, может позволить ему увеличить скорость распространения. К такому выводу пришли американские учёные из Научно-исследовательского института во Флориде, сообщает CNN.

Исследователи открыли новую мутацию под названием D614G, которая изменяет структуру покрытия вируса, увеличивая количество шипов на его поверхности и делая их более стабильными. Именно с помощью них вирус проникает в клетки организма.

— Это важно, потому что это показывает, что вирус может измениться, действительно изменяется в свою пользу и, возможно, в нашу пользу, — рассказали вирусологи.

Учёные допустили, что такая мутация может облегчить вирусу задачу проникновения в организм, вследствие чего изменения могут оказать влияние на течение самой пандемии во всём мире.