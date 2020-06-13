Интим в кармане. Приложения для смартфона, способные разнообразить вашу сексуальную жизнь

Смартфон давно перестал быть только средством общения. Сегодня с его помощью можно не только зайти в Интернет и познакомиться с новым человеком, но и добавить перчинку в свою сексуальную жизнь независимо от того, в отношениях вы или нет.

Для игривых

Если говорить о сексе с партнёром вам сложно, вы не можете откровенно признаться в своих фантазиях и желаниях, на помощь придут приложения. Например, Desire. Устанавливать его нужно обоим партнёрам, чтобы бросать друг другу сексуальные вызовы: раздеть возлюбленного без рук, попробовать лёгкие БДСМ-игры. На каждое задание устанавливается таймер — его вы должны выполнить в течение дня, недели или в ближайшие выходные. За выполнение вам начисляются очки, можете посоревноваться в раскрепощённости.

Другой вариант игры — приложение Spicer. Оно должно быть установлено на гаджетах обоих партнёров. Приложение будет выдавать вам карточки с сексуальными идеями, вы лайкаете то, что нравится вам, а ваш партнёр — то, что хочется ему. Как только ваши лайки совпадут, приложение вам об этом сообщит. В бесплатной версии около 200 идей, если их окажется недостаточно, можно докупить пакет с карточками.

Скриншот © Spicer

Тем парам, которые могут с глазу на глаз обсуждать свою интимную жизнь и делиться воспоминаниями, подойдёт приложение "Игры для двоих". Принцип такой же, как в обычной игре "Правда или действие", но все задания очень пикантные: интимный массаж, поцелуи разных частей тела, откровенные вопросы… Раскрепощённым и смелым точно понравится.

Скриншот © "Игры для двоих"

Для активных

Если вы ведёте насыщенную половую жизнь, для вас созданы специальные трекеры. Они подойдут и моногамным пользователям, которые с одним партнёром пробуют многое и разное, и полигамным с несколькими партнёрами.

Например, приложение xTracker помогает вести учёт всех сексуальных контактов. С кем было, где, как всё прошло, использовались ли средства контрацепции, подключали ли вы игрушки, костюмы и другие детали. Большой минус — приложение не бесплатное. 799 рублей в год, пробный бесплатный период — 14 дней. В отзывах пользователи пишут, что приложение синхронизируется со "Здоровьем" в смартфоне и накапливает подробную статистику о ваших сексуальных предпочтениях.

Скриншот © xTracker

Аналог этого приложения — сервис Secret Diary. Им можно пользоваться бесплатно, но тогда вас будет отвлекать реклама. Чтобы её отключить и поставить ПИН-код на вход в приложение, потребуется оплата — 159 рублей в месяц.

Для эгоистов

Чтобы превратить смартфон в вибромассажёр, достаточно включить таймер или позвонить себе с другого устройства. Но можно сделать ещё проще — скачать специальное приложение.

Большинство приложений-вибраторов — платные. В среднем стоят 379–499 рублей в месяц. Чтобы разнообразить функционал, добавить музыку или научить устройство реагировать на ваш голос и вибрировать ему в такт, придётся платить. Но во всех сервисах есть бесплатные режимы. Их, как правило, не больше трёх. Они сопровождаются либо пением птиц, либо какой-то несложной и ненавязчивой мелодией.

В приложении Vibrate, к примеру, можно регулировать скорость вибрации и заниматься самомассажем не только под звуки птиц, но и под шум ветра.

Скриншот © Vibrate

Для "спортсменов"

Чтобы укрепить мышцы тазового дна и обострить ощущения во время секса, можно тренироваться с помощью смартфона и упражнений Кегеля. Они собраны в приложении "Кегель тренажёр". Всё просто: таймер показывает обратный отсчёт для сжатия и расслабления интимных мышц. Там же есть полезная информация по сексуальному здоровью.

Скриншот © "Кегель тренажёр"

Мужчинам упражнения Кегеля полезны для поддержания эректильной функции. Но кроме него существует приложение GuyFit, в котором собраны занятия для сохранения эрекции и общего тонуса организма. Для каждого упражнения есть видеоуроки. За 149 рублей можно купить все занятия и качаться в разных положениях тела: сидя, стоя или лёжа.

В магазинах приложений огромное количество сервисов с онлайн-камасутрой, онлайн-знакомствами для секса и видео с откровенным содержанием. Попробовать можно всё, что вам только хочется. Главное — руки мыть и всегда предохраняться.