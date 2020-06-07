Есть такая профессия — координатор интимной близости. Чем они занимаются и что о них знают в России

После серии скандалов в Голливуде, связанных с сексуальными домогательствами, американская часть киноиндустрии изменилась. Появилась как минимум одна новая профессия — координатор близости. Рассказываем, чем занимаются специалисты такого профиля и существуют ли они в России.

Мы написали, что координаторы интимной близости появились после вайнштейнгейта, в 2017-м. Мы соврали и нет одновременно. Первая организация, предоставляющая услуги инструкторов, появилась в 2016 году. Она называется Intimacy Director International.

Правда же в том, что спрос на специалистов такого плана возник именно после вайнштейнгейта и движения Me Too. Напомним, в ходе скандала в сексуальных домогательствах обвинялись голливудские звёзды и деятели кино (в основном мужчины), а участницы движения (не только актрисы) рассказывали в соцсетях, как они подвергались харассменту и насилию.

После серии обвинений и откровений актёры начали требовать гарантий того, что над ними не надругаются на съёмочной площадке. Индустрия прислушалась к запросу и всё чаще его удовлетворяет.

А что, собственно, эти координаторы делают?

Деятельность координаторов отлично описала актриса Эмили Мид. Она обратила внимание, что при съёмке почти всех категорий сцен, требующих деликатности, на площадке всегда присутствует куратор. Например, трюки прорабатывают и анализируют каскадёры и хореографы. Когда снимаются дети или животные, присутствует специальный сопровождающий. И только когда дело касается постельных сцен, процесс контролирует только режиссёр. Так вот одной из первостепенных задач координатора является проработка постельных сцен и наблюдение за тем, чтобы актёры и режиссёры не отклонялись от плана.

Именно с предложением нанять такого человека Эмили Мид и обратилась к руководителям HBO во время съёмок сериала "Двойка". Компания услышала актрису и наняла Алисию Родис, первого в мире координатора интимной близости и основателя той самой Intimacy Director International.

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Может показаться, что третья сторона в этом процессе лишняя. Ведь у актёров и режиссёров есть языки, и они могут договориться. Отчасти это так. Но Эмили Мид, снимающаяся в откровенных сценах с 16 лет, говорит, что далеко не всем хватает смелости спорить с режиссёром. Особенно актуально это в случае с молодыми артистами. Именно в таких ситуациях и разыгрывается карта координатора.

Сама Родис в интервью The Guardian говорит , что она не цензор и не надзиратель, который стремится избавить фильм от всякой эротики. Ошибочно полагать и будто координатор — это защитник актёров. Он помогает и режиссёру. Например, делает так, чтобы актёр снялся во всех задуманных постельных сценах.

Результат достигается в том числе и за счёт дотошной проработки интимных моментов с актёрами и постановщиком ещё до съёмки. Обсуждается контекст сцен, в мельчайших подробностях прорабатывается хореография, подбираются одежда и барьеры (иногда используются силиконовые подкладки, исключающие тактильный контакт), создаются стоп-сигналы, которые обозначают границу между игрой и действительностью, с операторами проговариваются ракурсы и планы.

— Для решения любых сексуальных вопросов у HBO есть координатор близости. Он постоянно присутствует на площадке и помогает общаться с режиссёром и актёром. Обсуждать проблемные моменты прямо и подробно — это лучший способ достичь цели и не нарушить зону безопасности, — говорит Марцель Рев, оператор сериала "Эйфория".

Интимный координатор в первую очередь является переговорщиком, который договаривается с участниками процесса так, чтобы всем было комфортно. И только потом — наблюдателем, который следит за правильностью происходящего.

И что, сегодня часто приглашают координаторов?

Судя по записям в СМИ, увы, нет. Однако стоит сделать скидку на то, что ниша интимных координаторов только начала развиваться. Как бы там ни было, вот несколько кейсов:

— с 2018 года HBO привлекает специалистов по интиму к работе над всеми своими сериалами и фильмами, в которых есть откровенные сцены. Жаль, что этого не случилось до съёмок "Игры престолов". Напомним, Эмилия Кларк, актриса, сыгравшая Дейенерис Таргариен, неоднократно говорила, что её принуждали к съёмкам в откровенных сценах;

— Netflix тоже с недавних пор прибегает к помощи координаторов интимной близости. Первым проектом Netflix с участием специалистов такого профиля стал сериал про подростков "Сексуальное образование";

— сериал "Нормальные люди" для Hulu тоже снимался с участием координатора.

А в России есть координаторы интимной близости?

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Начнём с того, что подобные специалисты, скорее всего, были бы как минимум нелишними. Хотя бы в свете недавнего скандала с Кристиной Асмус. Напомним, она снялась в откровенной сцене в фильме "Текст", за что подверглась травле в соцсетях. Позже выяснилось , что съёмка интимного фрагмента далась тяжело всем участникам процесса. Возможно, специальный консультант помог бы избежать случившегося скандала.

Промопродюсер Андрей Русанов, причастный к продвижению таких фильмов, как "Обитаемый остров", "На игре", "Танцы насмерть" и не только, считает, что сначала российским кинематографистам нужно научиться снимать постельные сцены в принципе. Дескать, потребность в координаторах появится после.

— Нечего и обсуждать. Таких специалистов нет и, скорее всего, не будет. Режиссёры таких сцен боятся, а актёры их стесняются, — считает Русанов и добавляет, что нам нужны скорее специалисты по раскрепощению артистов. Что, отметим, тоже косвенно является задачей координатора. А пока, шутит Андрей, главным координатором интимных сцен на съёмочных площадках в России остаётся алкоголь.

Кинообозреватель Вероника Скурихина, без визита на съёмочную площадку которой обходится редкий российский фильм, считает, что "профессиональные консультанты нужны позарез".

— Мне кажется, ситуацию с сексом в российском кино хорошо иллюстрируют премьера фильма "Верность" Нигины Сайфуллаевой и запуск сериала "Содержанки". В каждом проекте много правдоподобных сцен секса. И именно эта особенность стала сенсацией дважды. В каждом случае люди задавались вопросами "как такое можно показывать" и "как "такое можно снимать". Если настолько простая и обыденная вещь, как секс, становится сенсацией, значит, у российского кинематографа с этим проблемы, — рассуждает эксперт.

Вероника считает, что в контексте кинопроизводства постельные сцены — это та же самая хореография, которая требует специального постановщика. Однако известных специалистов такого профиля она не знает. В то же время на съёмочной площадке хореографы боевых сцен репетируют с актёрами даже пощёчины.

— В кинопроектах, ориентированных на правдоподобное изображение интимных сцен, профессиональный консультант необходим. Будучи на множестве съёмочных площадок, я никогда не сталкивалась с таким человеком, — подчёркивает кинообозреватель.

По её словам, российские актёры любят дистанцироваться от персонажей. Это, она считает, с одной стороны, правильно, но с другой, чтобы максимально правдоподобно сыграть постельную сцену, актёрам приходится на какой-то момент становиться самими собой. Вспоминать, как они занимаются сексом в жизни.

— Постельные сцены всегда вызывают первичные животные инстинкты. Поэтому актёрам так или иначе приходится показывать своё честное лицо, демонстрировать движения, которые коррелируют с их физиологией. Ведь полный человек и худой двигаются по-разному. Может быть, отчасти потому, что это требует личных усилий, актёры отказываются от подобного рода консалтинга. Мол, я сам справлюсь, я сам смогу. При этом фильмы в зависимости от жанра зачастую требуют разной постановки. Начиная от драматургии постельной сцены и заканчивая её физикой. Поэтому, я думаю, что консультант постельных сцен в российском кинематографе существовать должен, — рассуждает Вероника Скурихина.