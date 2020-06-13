Жителей Новочеркасска поздравили с Днём России плакатами с ошибкой

В Новочеркасске на остановках разместили поздравительные плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой. В названии нашей страны потерялась одна буква С, об этом рассказал и.о. главы администрации города Юрий Лысенко на своей странице в "Фейсбуке".
Он отметил, что горожане прислали ему фотографии баннеров с опечаткой. Многие сначала подумали, что это неудачная шутка, однако руководитель города подтвердил подлинность снимков.
Лысенко отметил, что в рекламном агентстве, которое занималось подготовкой плакатов, дизайнер по собственной инициативе внесла правки в макет, который не предполагалось редактировать, и все 15 листов были отпечатаны с ошибкой.
— Большое спасибо тем новочеркасцам, которые не ограничились шутками и гневными комментариями в социальных сетях и оперативно сообщили о допущенной оплошности в администрацию города. Будучи ответственным за всё, что происходит в городе, я приношу новочеркасцам глубочайшие извинения за этот неприятный инцидент, — сказал и.о. главы администрации города.
Он подчеркнул, что плакаты были заменены в кратчайшие сроки, за пару часов их демонтировали, и утром 12 июня, в День России, горожане увидели уже корректно написанные поздравления. Лысенко добавил, что на исправление ошибки город не потратил ни рубля из бюджета, рекламная компания сделала это за свой счёт. В Новочеркасске проводится служебная проверка по факту инцидента. Муниципалитет расследует, как получилось, что ни руководители фирмы, ни работники типографии, ни монтажники, развешивавшие баннеры на остановках, ни ответственные лица администрации города не заметили очевидной опечатки.