Жителей Новочеркасска поздравили с Днём России плакатами с ошибкой

В Новочеркасске на остановках разместили поздравительные плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой. В названии нашей страны потерялась одна буква С, об этом рассказал и.о. главы администрации города Юрий Лысенко на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что горожане прислали ему фотографии баннеров с опечаткой. Многие сначала подумали, что это неудачная шутка, однако руководитель города подтвердил подлинность снимков.

Лысенко отметил, что в рекламном агентстве, которое занималось подготовкой плакатов, дизайнер по собственной инициативе внесла правки в макет, который не предполагалось редактировать, и все 15 листов были отпечатаны с ошибкой.

— Большое спасибо тем новочеркасцам, которые не ограничились шутками и гневными комментариями в социальных сетях и оперативно сообщили о допущенной оплошности в администрацию города. Будучи ответственным за всё, что происходит в городе, я приношу новочеркасцам глубочайшие извинения за этот неприятный инцидент, — сказал и.о. главы администрации города.