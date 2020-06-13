Высокоточная и гиперзвуковая. Трамп раскрыл новые подробности "супер-пупер-ракеты"

США работают над созданием новой гиперзвуковой ракеты, которая якобы будет развивать скорость в 17 раз выше, чем все существующие на сегодняшний день. Об этом сегодня в ходе своего выступления в Вест-Пойнтской академии заявил президент Дональд Трамп.

— Мы строим новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолёты сотнями, новые танки, военные спутники, реактивные ракеты, даже гиперзвуковую ракету, которая движется в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты, доступной в настоящее время в мире, — заявил американский лидер.

По его словам, снаряд будет способен поражать цели на расстоянии 1600 километров с точностью до 35 сантиметров от центра. О похожей разработке политик уже рассказывал в середине прошлого месяца, назвав её "супер-пупер-ракетой", однако подробностей приводить не стал.