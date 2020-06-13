"Не буди лихо, пока оно тихо". Экс-командующий ВДВ потребовал у Киркорова извинений за насмешку над десантниками

Генерал посоветовал артисту удалить видео ради его собственного блага.

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Владимир Шаманов потребовал у певца Филиппа Киркорова извиниться перед ВДВ за шуточный ролик о бывшем десантнике. Об этом военнослужащий заявил РИА "Новости".

Провокационное видео артист опубликовал в "Инстаграме" для юмористического проекта. В нём он предстал перед зрителями в голубом берете, тельняшке и изобразил, как пишет письмо сослуживцу, вспоминает крепкую мужскую дружбу. Фразы героя крутятся вокруг тем гомосексуализма, присутствуют достаточно открытые намёки.

Генерал-полковника возмутила подобного рода ирония над ВДВ. Он порекомендовал Киркорову убрать пасквиль из сетей для его собственного блага.

— Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... — подчеркнул Шаманов.

Он напомнил, что в ВДВ существует поговорка о том, что обидеть десантника может каждый, но не каждый сможет убежать, и посоветовал артисту не обижать военнослужащих.