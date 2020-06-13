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Опубликовано 13 июня 2020, 21:34
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"Не буди лихо, пока оно тихо". Экс-командующий ВДВ потребовал у Киркорова извинений за насмешку над десантниками

Генерал посоветовал артисту удалить видео ради его собственного блага.

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Владимир Шаманов потребовал у певца Филиппа Киркорова извиниться перед ВДВ за шуточный ролик о бывшем десантнике. Об этом военнослужащий заявил РИА "Новости".

Провокационное видео артист опубликовал в "Инстаграме" для юмористического проекта. В нём он предстал перед зрителями в голубом берете, тельняшке и изобразил, как пишет письмо сослуживцу, вспоминает крепкую мужскую дружбу. Фразы героя крутятся вокруг тем гомосексуализма, присутствуют достаточно открытые намёки.

"Что ему остаётся, бедолаге?" Лоза ещё раз ответил на шутку Киркорова об "аппендиците"
"Что ему остаётся, бедолаге?" Лоза ещё раз ответил на шутку Киркорова об "аппендиците"

Генерал-полковника возмутила подобного рода ирония над ВДВ. Он порекомендовал Киркорову убрать пасквиль из сетей для его собственного блага.

Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... подчеркнул Шаманов.

Он напомнил, что в ВДВ существует поговорка о том, что обидеть десантника может каждый, но не каждый сможет убежать, и посоветовал артисту не обижать военнослужащих.

Ранее стройфирма через суд взыскала с Киркорова более 2 млн рублей за ремонт коттеджа.

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Дарья Хомякова
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