Стало известно, когда выйдет новый сериал по манге "Шаман Кинг"

В апреле 2021 года поклонники аниме увидят новый сериал по манге Хироюки Такэи "Шаман Кинг". Об этом сообщила компания Crunchyroll со ссылкой на сайт проекта.

Как обещают создатели, в сюжет войдут события всех 35 томов манги. Издательство Kodansha намерено перевыпустить и сами комиксы, первый том выйдет уже 17 июня.

Первый сериал по комиксу "Шаман Кинг" поклонники манги увидели в 2001–2002 годах, он состоял из 64 эпизодов. Сама манга Хироюки Такэи с 1998 по 2004 год выходила в журнале Weekly Shonen Jump. После появления телевизионной версии сюжетом комикса заинтересовались разработчики видеоигр. "Шаман Кинг" повествует о шаманах, которые хотят попасть на турнир и получить титул Короля шаманов.