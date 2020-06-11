Актёр сериала "Друзья" вышел на улицу после карантина, и даже папарацци не сразу поверили, что это он

Актёр, исполнивший роль Чендлера Бинга в легендарном сериале "Друзья", вызвал у фанатов весьма смешанные чувства. С одной стороны, в Сети появились новые фотографии кумира, а с другой — выглядит он на них как-то совсем неухоженно.

На фотографиях, сделанных на парковке, Перри одет в потрёпанные футболку, штаны, кеды и кепку. Но, конечно, фанатов больше напрягло физическое состояние актёра. По силуэту звезды сразу видно: 50-летний мужчина набрал немало лишних килограммов. Неудивительно, мужчина времени на карантине зря не терял: то ел печенье, которое сам же и приготовил , то шутил по поводу высококалорийных молочных коктейлей (не забывая выпить стаканчик).

Конечно, за такие изменения пользователи Сети пожурили актёра. Кто-то беспокоится за его здоровье, а кто-то причитает о безвременно ушедшей молодости как своей, так и звезды. Конечно, нашлись и те, кто готов любить и поддерживать того самого Чендлера в любом его состоянии, пишет Metro.

Стоит отметить, в конце прошлого года появилась информация, что скоро выйдет специальный выпуск "Друзей". Вот только по внешнему виду некоторых актёров можно сделать вывод, что судьба героев сложилась не самым лучшим образом. Видимо, это коснулось и отношений Чендлера и Моники.