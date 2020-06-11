Звёзды набрались смелости, чтобы показать себя без фотошопа и со всеми несовершенствами: 7 примеров

Деми Ловато — 27-летняя американская певица и актриса. За свою карьеру была номинирована 195 раз, получила 70 наград
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Карди Би — 27-летняя американская хип-хоп-исполнительница и актриса. Она была номинирована 295 раз в различных музыкальных премиях, 106 из которых выиграла
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Биби Рекса — 30-летняя американская певица. Была номинирована 63 раза и получила 21 награду
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Стейси Соломон — 30-летняя британская певица, участница телешоу и блогер. Выпустила один альбом и три сингла, в "Инстаграме" на неё подписано 3,4 миллиона человек
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Хелен Флэнаган — 29-летняя британская актриса, телеведущая и модель
Фото © Instagram / hjgflanagan
Эшли Джеймс — 33-летняя британская участница телешоу, диджей и блогер с 277 тысячами подписчиков в "Инстаграме"
Фото © Instagram / ashleylouisejames
Скарлетт Моффат — 29-летняя британская участница и победительница телешоу, модель и блогер с двумя миллионами подписчиков в "Инстаграме"
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