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Звёзды набрались смелости, чтобы показать себя без фотошопа и со всеми несовершенствами: 7 примеров

Всё больше и больше знаменитостей предпочитают натуральные фото, а не отретушированные идеальные снимки. Причины могут быть разными: кто-то устал обманывать себя, а кто-то — подписчиков. Некоторые актрисы хотят подавать пример своим дочерям, не желая создавать у них неверные представления о внешности. Но как бы то ни было, своеобразный флешмоб на правду набирает обороты, и вот кто уже принял в нём участие.

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Фото © Instagram / ddlovato

Деми Ловато — 27-летняя американская певица и актриса. За свою карьеру была номинирована 195 раз, получила 70 наград

Фото © Instagram / ddlovato

Карди Би — 27-летняя американская хип-хоп-исполнительница и актриса. Она была номинирована 295 раз в различных музыкальных премиях, 106 из которых выиграла

Фото © Instagram / iamcardib

Биби Рекса — 30-летняя американская певица. Была номинирована 63 раза и получила 21 награду

Фото © Instagram / beberexha

Стейси Соломон — 30-летняя британская певица, участница телешоу и блогер. Выпустила один альбом и три сингла, в "Инстаграме" на неё подписано 3,4 миллиона человек

Фото © Instagram / staceysolomon

Хелен Флэнаган — 29-летняя британская актриса, телеведущая и модель

Фото © Instagram / hjgflanagan

Эшли Джеймс — 33-летняя британская участница телешоу, диджей и блогер с 277 тысячами подписчиков в "Инстаграме"

Фото © Instagram / ashleylouisejames

Скарлетт Моффат — 29-летняя британская участница и победительница телешоу, модель и блогер с двумя миллионами подписчиков в "Инстаграме"

Фото © Instagram / scarlettmoffatt

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