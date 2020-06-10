Возлюбленный Бузовой попал в аварию во время съёмок нового клипа, в результате чего у него "вылетела рука". Давид Манукян в срочном порядке сообщил об этом своим подписчикам в "Инстаграме", показав на видео торчащую кость и снимок рентгена. Однако на этом неприятности 27-летнего парня не закончились. Давид был в шоке от того, как с ним обращались в травмпункте, когда он нуждался в помощи.
Видео © Instagram / dava_m
Честно? Остался в **** от отношения врачей. Вместо того чтобы экстренно помочь, она ходит, просто гуляет. Я говорю: "Пожалуйста, можно быстрее". Она чуть ли не на *** посылает
Давид Манукян
В подтверждение своих слов Давид пообещал выложить вскоре видео из больницы. А пока он продолжил снимать клип, вернувшись к команде, как только ему вправили плечо. Несмотря на травму, блогер выполнял танцевальные движения, пообещав, что его новая песня станет настоящим хитом.
Фото © Instagram / dava_m
Об отношениях ведущей "Дома-2" и популярного блогера стало известно в прошлом году. Влюблённые познакомились в августе 2019 года на съёмках клипа Бузовой, где между ними сразу возникла взаимная симпатия.
WOW-stars
Бойфренд Бузовой попал в ДТП во время съёмок клипа, но больше его напугало случившееся в травмпункте
сегодня в 16:39
Элизабет Хёрли отметила 55-й день рождения в бикини, доказав, что с возрастом становится лишь краше
сегодня в 13:07
Вера Брежнева выбрала самый пикантный ракурс, чтобы похвалиться формами, на которых не сказался карантин
сегодня в 07:49