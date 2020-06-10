Бойфренд Бузовой попал в ДТП во время съёмок клипа, но больше его напугало случившееся в травмпункте

Возлюбленный Бузовой попал в аварию во время съёмок нового клипа, в результате чего у него "вылетела рука". Давид Манукян в срочном порядке сообщил об этом своим подписчикам в "Инстаграме", показав на видео торчащую кость и снимок рентгена. Однако на этом неприятности 27-летнего парня не закончились. Давид был в шоке от того, как с ним обращались в травмпункте, когда он нуждался в помощи.