Считали больше 12 часов. На Украине показали, сколько это — рекордная взятка в $6 млн

Национальное антикоррупционное бюро Украины продемонстрировало рекордную взятку в размере шести миллионов долларов наличными, которую пытались дать директору ведомства Артёму Сытнику и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Видео опубликовано на канале НАБУ в "Ютубе".

Фото © НАБУ

Взятка была разделена на части — $5 миллионов предназначались Сытнику и Холодницкому, вознаграждение в $1 миллион оценили услуги посредника. По словам Сытника, после изъятия $6 миллионов купюры считали более 12 часов. Он уточнил, что это рекордная сумма взятки в истории Украины.

Фото © НАБУ

Фото © НАБУ