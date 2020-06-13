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Считали больше 12 часов. На Украине показали, сколько это — рекордная взятка в $6 млн

Сумма была разделена на три части, из которых одна, в размере $1 миллиона, предназначалась посреднику.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины продемонстрировало рекордную взятку в размере шести миллионов долларов наличными, которую пытались дать директору ведомства Артёму Сытнику и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Видео опубликовано на канале НАБУ в "Ютубе".

Фото © НАБУ

Взятка была разделена на части — $5 миллионов предназначались Сытнику и Холодницкому, вознаграждение в $1 миллион оценили услуги посредника. По словам Сытника, после изъятия $6 миллионов купюры считали более 12 часов. Он уточнил, что это рекордная сумма взятки в истории Украины.

Фото © НАБУ

Фото © НАБУ

С помощью $6 миллионов пытались закрыть уголовное дело против Николая Злочевского — президента Burisma Holdings, крупнейшей газодобывающей компании страны. По версии следствия, он способствовал завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного частному банку, а также отмыванию этих денег.

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