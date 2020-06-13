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Другие страны пока не подтвердили готовность принять туристов из России

Примерно с середины июля могут начаться путешествия, но официального подтверждения этому нет.

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Фото © Pixabay

Другие страны пока официально не подтвердили готовность принять туристов из России в июне. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По состоянию на сейчас — готовности в июне принимать российских туристов пока нет, — рассказала она в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

По её словам, некоторые страны говорят о возможности принимать туристов с середины июля или начала августа. Но ещё ни одна страна официально не назвала конкретных дат.

Ранее в Ростуризме уточнили сроки открытия пляжей на юге России.

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