С задержанного месяц назад футболиста "Челси" сняли обвинения в изнасиловании

Полиция сняла обвинения с футболиста английского клуба "Челси" Каллума Хадсон-Одои, которого в середине мая задержали по подозрению в изнасиловании. Об этом полузащитник сообщил в "Твиттере".

— В то время, когда в мире происходят более значительные события, я столкнулся с серьёзными обвинениями в свой адрес. Я сохранял молчание и полностью сотрудничал с полицией в расследовании, так как знал, что моё имя вновь будет чистым, — написал спортсмен в соцсети.

Девятнадцатилетний Хадсон-Одои был задержан 17 мая. В этот день девушка, находившаяся у него в квартире, вызвала скорую помощь и была госпитализирована с жалобами на плохое самочувствие. Позже в больнице она сообщила, что футболист якобы изнасиловал её. Спортсмена задержали, а в квартире провели обыск.