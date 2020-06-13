НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

С задержанного месяц назад футболиста "Челси" сняли обвинения в изнасиловании

Расследование показало, что спортсмен не совершал этого преступления.

318
Post cover

Фото © Instagram / calteck10

Полиция сняла обвинения с футболиста английского клуба "Челси" Каллума Хадсон-Одои, которого в середине мая задержали по подозрению в изнасиловании. Об этом полузащитник сообщил в "Твиттере".

В то время, когда в мире происходят более значительные события, я столкнулся с серьёзными обвинениями в свой адрес. Я сохранял молчание и полностью сотрудничал с полицией в расследовании, так как знал, что моё имя вновь будет чистым, — написал спортсмен в соцсети.

Девятнадцатилетний Хадсон-Одои был задержан 17 мая. В этот день девушка, находившаяся у него в квартире, вызвала скорую помощь и была госпитализирована с жалобами на плохое самочувствие. Позже в больнице она сообщила, что футболист якобы изнасиловал её. Спортсмена задержали, а в квартире провели обыск.

Три месяца назад Каллум Хадсон-Одои получил положительный результат анализа на СoViD-2019, а позже успешно вылечился от инфекции.

Выбор редакции

Loading...