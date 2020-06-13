На востоке Москвы произошла стрельба, ранен человек

На востоке Москвы неизвестный выстрелил в мужчину. Нападение произошло на Бойцовской улице.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Москве, между двумя людьми произошёл конфликт, после чего один из участников ранил своего оппонента, предположительно, из травматического оружия.

Пострадавший был доставлен в больницу, стрелка сейчас разыскивают. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.