В Дагестане объявили о переходе к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

С понедельника Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
— Согласно плану снятия ограничений для перехода к первому этапу необходим стабильный уровень снижения заболеваемости, а также отсутствие осложнений эпидемиологической обстановки на территории. Наличие этих факторов и послужило поводом для снятия ряда ограничений в Дагестане, — отмечается в сообщении.
Глава региона Владимир Васильев поблагодарил всех причастных к улучшению ситуации в республике. Он отметил, что объём тестирования увеличился в девять раз — до 4030 тестов ежедневно. Также, по словам Васильева, Дагестан не испытывает дефицита лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и оборудования.
В регионе сложилась одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом в России. По последним данным, здесь выявлено 6463 случая инфекции. Умерло 313 пациентов, выздоровело 4710. Ранее сообщалось, что для помощи в борьбе с эпидемией в республику прибыли военные медики.