В Дагестане объявили о переходе к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

Объём тестирования в республике увеличился в девять раз.

С понедельника Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

— Согласно плану снятия ограничений для перехода к первому этапу необходим стабильный уровень снижения заболеваемости, а также отсутствие осложнений эпидемиологической обстановки на территории. Наличие этих факторов и послужило поводом для снятия ряда ограничений в Дагестане, — отмечается в сообщении.

Глава региона Владимир Васильев поблагодарил всех причастных к улучшению ситуации в республике. Он отметил, что объём тестирования увеличился в девять раз — до 4030 тестов ежедневно. Также, по словам Васильева, Дагестан не испытывает дефицита лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и оборудования.