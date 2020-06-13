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Регион
Опубликовано 13 июня 2020, 23:32

В Дагестане объявили о переходе к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

Фото © ТАСС / Муса Салгереев

Фото © ТАСС / Муса Салгереев

Объём тестирования в республике увеличился в девять раз.

С понедельника Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Согласно плану снятия ограничений для перехода к первому этапу необходим стабильный уровень снижения заболеваемости, а также отсутствие осложнений эпидемиологической обстановки на территории. Наличие этих факторов и послужило поводом для снятия ряда ограничений в Дагестане, — отмечается в сообщении.

Глава региона Владимир Васильев поблагодарил всех причастных к улучшению ситуации в республике. Он отметил, что объём тестирования увеличился в девять раз — до 4030 тестов ежедневно. Также, по словам Васильева, Дагестан не испытывает дефицита лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и оборудования.

Проценко отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
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В регионе сложилась одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом в России. По последним данным, здесь выявлено 6463 случая инфекции. Умерло 313 пациентов, выздоровело 4710. Ранее сообщалось, что для помощи в борьбе с эпидемией в республику прибыли военные медики.

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Никита Никонов
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