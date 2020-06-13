В США расследуется дело полицейских, смертельно ранивших афроамериканца при задержании — видео

Deciding not to operate a vehicle intoxicated shouldn’t be a death sentence or a reason for arrest. Imagine pulling over into a Wendy’s drive-thru because you made a conscious decision “in the moment” not to put your life/others at risk just to die anyways #RayshardBrooks pic.twitter.com/V6SfjPMnV4 — Leto Hillza 🧢 (@L3toHillza) June 13, 2020

Бюро расследований штата Джорджия, США, проводит разбирательство по делу полицейских, смертельно ранивших афроамериканца при задержании, об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

Инцидент произошёл в пятницу вечером возле ресторана Wendy's в Атланте. Темнокожий водитель Рейшард Брукс заснул в машине и помешал проезду других автомобилей. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что мужчина пьян, и попытались задержать его, но тот оказал сопротивление.

Афроамериканец выхватил у одного из полицейских электрошокер и попробовал сбежать, но его догнали, скрутили и отобрали оружие. На земле завязалась борьба, задержанный вскочил, тогда офицер и выстрелил в него из пистолета.

Брукса доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь — 27-летний мужчина скончался после операции. Один из сотрудников полиции также получил травму и был госпитализирован.

В настоящее время Бюро расследований Джорджии обстоятельно изучает видеозаписи с камер видеонаблюдения ресторана, на которых запечатлён инцидент, и продолжает независимое разбирательство. После этого дело будет передано в окружную прокуратуру округа Фултон для рассмотрения.