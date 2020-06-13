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В США расследуется дело полицейских, смертельно ранивших афроамериканца при задержании — видео

27-летний мужчина умер в больнице после того, как оказал сопротивление офицерам.

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Бюро расследований штата Джорджия, США, проводит разбирательство по делу полицейских, смертельно ранивших афроамериканца при задержании, об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

Инцидент произошёл в пятницу вечером возле ресторана Wendy's в Атланте. Темнокожий водитель Рейшард Брукс заснул в машине и помешал проезду других автомобилей. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что мужчина пьян, и попытались задержать его, но тот оказал сопротивление.

Афроамериканец выхватил у одного из полицейских электрошокер и попробовал сбежать, но его догнали, скрутили и отобрали оружие. На земле завязалась борьба, задержанный вскочил, тогда офицер и выстрелил в него из пистолета.

Брукса доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь — 27-летний мужчина скончался после операции. Один из сотрудников полиции также получил травму и был госпитализирован.

В настоящее время Бюро расследований Джорджии обстоятельно изучает видеозаписи с камер видеонаблюдения ресторана, на которых запечатлён инцидент, и продолжает независимое разбирательство. После этого дело будет передано в окружную прокуратуру округа Фултон для рассмотрения.

Напомним, после того как жесткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты, которые не утихают уже несколько недель. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matters, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан. В ряде городов и штатов США суд и власти запретили использовать удушение и слезоточивый газ против протестующих на мирных митингах.

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