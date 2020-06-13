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Четверо рыбаков пропали без вести на Камчатке

На место происшествия направлены спасатели и водолазы.

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Вид на Авачинскую бухту. Фото © Wikipedia

Четыре человека пропали без вести после аварии катера на Камчатке. Как стало известно Лайфу, сигнал в экстренные службы поступил в 05:24 по местному времени (20:24 мск).

Судно шло из Петропавловска-Камчатского и перевернулось в Авачинской бухте. На место происшествия направлен скоростной катер "Капитан Мишин" со спасателями и водолазами, а также буксировочный катер "Гроза".

Отмечается, что судно, на котором находились пропавшие, принадлежит местному рыболовному предприятию.

Ранее в Микронезии двух потерявшихся рыбаков нашли после 42-дневного дрейфа в открытом море.

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