ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире превысило 7,5 миллиона

В мире выявили уже более 7,5 миллиона случаев CoViD-19. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 04:00 мск 14 июня подтверждено 7 553 182 случая коронавирусной инфекции нового типа. Умерло 423 349 человек. По числу заболевших лидирует регион Северной и Южной Америки (3 638 525), следом идут Европа (2 378 958) и Восточно-Средиземноморский регион (737 641).

За последние сутки в мире выявили 142 672 новых случая CoViD-19, скончалось 5055 пациентов.