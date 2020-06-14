Врач рассказал, сколько времени лёгкие восстанавливаются после коронавируса

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, какой урон лёгким людей наносит коронавирус и как происходит процесс восстановления.

— После перенесённой коронавирусной инфекции в лёгких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваний, — приводит слова врача радио Sputnik.

В качестве примера доктор привёл тяжёлую пневмонию, хроническую обструктивную болезнь и интерстициальные заболевания. По его словам, восстановление органов может занять длительное время, как, например, было у больных свиным гриппом, пандемия которого прошла в 2009 году.

— После перенесённого свиного гриппа N1H1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет. У некоторых лёгкие не восстановились до сих пор, — уточнил Карабиненко.

Пульмонолог добавил, что больным не противопоказана дыхательная гимнастика и укрепляющий режим, однако всё в данном случае зависит от индивидуальных особенностей каждого выздоровевшего.