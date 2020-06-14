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Marvel объявила о перезапуске комиксов про Железного человека

В новой серии комиксов Тони Старк вернётся к своим корням.

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Компания Marvel анонсировала перезапуск серии комиксов про Железного человека. Ролик был опубликован на YouTube-канале студии.

В трейлере Сэмюэл Л. Джексон, играющий Ника Фьюри, рассказывает, что Тони Старк "возвращается к своим корням".

Автором комиксов станет писатель и продюсер Кристофер Кентвелл, а художником — CAFU. Также в анонсе отмечается, что у одного из главных супергероев будет новый костюм, за его дизайн отвечал художник студии Алекс Росс.

Ранее Лайф сообщал, что новая героиня Marvel, экстрасенс, будет слепой и парализованной.

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