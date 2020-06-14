Подметающую карниз бабушку-экстремалку засняли на видео

В одном из дворов Краснодара прохожие засняли бабушку, залезшую на карниз балкона и подметающую его. Видео появилось в группе "Типичный Краснодар" во "ВКонтакте".

Пенсионерка-экстремалка, вооружившись веником, подмела выступ и даже успела заглянуть на балкон к соседям. Как она попала на небольшой карниз, а также как вернулась в квартиру, неизвестно.

Многие пользователи удивились и поразились смелости бабули, которая уверенными движениями перемещалась по ненадёжной конструкции, и даже посчитали, что подобный трюк она проворачивает не впервые.