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Подметающую карниз бабушку-экстремалку засняли на видео

Пенсионерка даже успела заглянуть на балкон к соседям.

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Фото © VK / "Типичный Краснодар"

В одном из дворов Краснодара прохожие засняли бабушку, залезшую на карниз балкона и подметающую его. Видео появилось в группе "Типичный Краснодар" во "ВКонтакте".

Пенсионерка-экстремалка, вооружившись веником, подмела выступ и даже успела заглянуть на балкон к соседям. Как она попала на небольшой карниз, а также как вернулась в квартиру, неизвестно.

Многие пользователи удивились и поразились смелости бабули, которая уверенными движениями перемещалась по ненадёжной конструкции, и даже посчитали, что подобный трюк она проворачивает не впервые.

Ранее в Перми бабушка отправилась в магазин ползком. Очевидцу пенсионерка рассказала, что волонтёры покупают "не то".

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