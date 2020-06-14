Не менее 60 человек погибли в Нигерии после атак боевиков

Террористы раздали местным жителям письма с призывом не сотрудничать с военными или международными гуманитарными организациями.

Две атаки боевиков-исламистов в нигерийском штате Борно привели к гибели около 40 мирных жителей и 20 военнослужащих. Кроме того, были ранены сотни человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Нападения произошли на северо-востоке страны в районах местного самоуправления Монгуно и Нганзай.

В Монгуно террористы также сожгли гуманитарный центр ООН и местный полицейский участок. Жителям они раздали письма, в которых предупредили, что те не должны сотрудничать с военными или международными группами по оказанию помощи.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), являющаяся подразделением ИГИЛ*.