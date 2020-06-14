"Расист и насильник". В Милане вандалы осквернили статую итальянского журналиста Монтанелли

В Милане протестующие осквернили памятник итальянскому журналисту Индро Монтанелли, они облили его красной краской и написали на пьедестале: "Расист и насильник". Об этом сообщает портал Rai News 24.

I fanatici del politically correct stasera hanno colpito la statua dedicata a Indro #Montanelli. L'ignoranza e l'odio che si nascondono dietro a questi gesti, che niente hanno a che fare con la libertà e la democrazia, iniziano a essere preoccupanti. #indromontanelli #Milano pic.twitter.com/8LrOpq5r3F — Giovanni Toti (@GiovanniToti) June 13, 2020

За несколько дней до инцидента, произошедшего вечером в субботу, городские активисты обратились к властям с просьбой о демонтаже статуи. Они направили письмо мэру города Джузеппе Сале, в котором напомнили о волне антирасистских демонстраций, вспыхнувших по всему миру после убийства Джорджа Флойда. Призыв снести монумент объяснялся тем, что Монтанелли занимал расистские позиции и женился на маленькой девочке во время эфиопской кампании, которую развернул фашистский диктатор Бенито Муссолини.

Отдел общих расследований и специальных операций начал проверку на месте происшествия, чтобы собрать улики, которые помогут установить личности вандалов. Действия протестующих резко осудил президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана. Он выразил обеспокоенность тем, что "ненависть, злоба и обиды" всё чаще доминируют над гражданским и демократическим противостоянием.

Действия вандалов поддержал историк Калифорнийского университета в Беркли Массимо Мазотти. Он опубликовал запись в "Твиттере", в которой рассказал о неблаговидных фактах из биографии журналиста.

— Индро Монтанелли делал юмористические замечания о 12-летнем ребёнке, на котором он "женился" в колониальной Эфиопии. Грустно читать сегодня так много слов, выражающих защиту в отношении его расистского и насильственного шовинизма после того, как его статуя была окрашена красной краской. Оставьте как есть, теперь выглядит лучше, — заявил учёный.

Противоположное мнение высказал итальянский журналист и политик, губернатор Лигурии Джованни Тоти. Он подчеркнул, что невежество и ненависть, стоящие за этими актами вандализма и не имеющие ничего общего со свободой и демократией, начинают вызывать беспокойство. Его поддержал представитель партии Vox в Европарламенте адвокат Хорхе Буксаде. Он отметил, что излишняя политкорректность рождена "интеллектуальной нищетой", а варварские действия недопустимы в прогрессивной среде.

Памятник Индро Монтанелли был установлен в Милане в 2006 году и неоднократно подвергался нападениям и осквернениям. В 2019-м радикальные феминистки облили его розовой краской в Международный женский день.