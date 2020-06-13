Новый Джордж Флойд? В Атланте начались протесты после того, как полицейские смертельно ранили афроамериканца при задержании — видео

Demonstrators have moved into the street, taken over the intersection at 63rd and Osage at the MOVE bombing site pic.twitter.com/9gQDoNkjsh — Zachariah Hughes (@ZachHughesNews) June 13, 2020

В Атланте, штат Джорджия, начались протесты против полицейского насилия и расизма, поводом для которых послужило смертельное ранение афроамериканца Рейшарда Брукса при задержании полицейскими.

Несколько десятков демонстрантов вышли на улицы в центре города с призывом запретить стражам порядка применять силу. Местные правозащитные организации потребовали отставки шефа полиции Эрики Шилдс.

Другая часть протестующих собралась возле ресторана Wendy's, где произошёл инцидент. Митинг организовал кузен погибшего Декейтер Редд. Он сообщил, что у Брукса остались жена и трое детей, они хотят знать, за что полицейские так поступили с их близким человеком.

#Atlanta I just wanna know why did y’all do my lil cousin like that. He had a wife and 3 kids you just took him from them 🙏🏽😢 pic.twitter.com/JQKZQU87we — Decatur Redd (@DecaturRedd) June 13, 2020

Редд заявил, что офицеры стреляли в безоружного человека, который всего лишь спал в машине, и потребовал справедливого расследования и правосудия.

#AtlantaShooting justice for my cousin Rayshard Brooks pic.twitter.com/uhIkKPEb2z — Decatur Redd (@DecaturRedd) June 13, 2020

Мэр города Кейша Лэнс Боттомс на пресс-конференции сообщила, что начальник полиции ушла в отставку. Шилдс подчеркнула, что считает необоснованным применение огнестрельного оружия при задержании Брукса, передаёт телеканал CNN.