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Новый Джордж Флойд? В Атланте начались протесты после того, как полицейские смертельно ранили афроамериканца при задержании — видео

Шеф полиции города подала в отставку.

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В Атланте, штат Джорджия, начались протесты против полицейского насилия и расизма, поводом для которых послужило смертельное ранение афроамериканца Рейшарда Брукса при задержании полицейскими.

Несколько десятков демонстрантов вышли на улицы в центре города с призывом запретить стражам порядка применять силу. Местные правозащитные организации потребовали отставки шефа полиции Эрики Шилдс.

Другая часть протестующих собралась возле ресторана Wendy's, где произошёл инцидент. Митинг организовал кузен погибшего Декейтер Редд. Он сообщил, что у Брукса остались жена и трое детей, они хотят знать, за что полицейские так поступили с их близким человеком.

Редд заявил, что офицеры стреляли в безоружного человека, который всего лишь спал в машине, и потребовал справедливого расследования и правосудия.

Мэр города Кейша Лэнс Боттомс на пресс-конференции сообщила, что начальник полиции ушла в отставку. Шилдс подчеркнула, что считает необоснованным применение огнестрельного оружия при задержании Брукса, передаёт телеканал CNN.

Напомним, после того как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты, которые не утихают уже несколько недель. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matters, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан. В ряде городов и штатов США суд и власти запретили использовать удушение и слезоточивый газ против протестующих на мирных митингах.

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