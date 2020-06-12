"Он был расистом!" В Праге вандалы осквернили памятник Черчиллю

В Праге вандалы баллончиком написали Black Lives Matter на памятнике знаменитому британскому государственному деятелю Уинстону Черчиллю. Этот лозунг, появившийся в 2013 году, обрёл мировую популярность после недавних протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Dnešní vývoj dění kolem sochy britského premiéra Winstona Churchilla ve čtyřech obrazech. pic.twitter.com/avXlD39coF — Kamil Svec (@SvecKamil) June 11, 2020

Также на монументе оставили надпись "Он был расистом". По данным мэрии Праги, ущерб составляет порядка 1000 крон (около трёх тысяч рублей), сообщается на портале iROZHLAS.cz.

Отмечается, что вандалам грозит до года тюремного заключения, но мэрия не намерена подавать уголовный иск из-за небольшого урона.

На место инцидента прибыла команда по борьбе с граффити, сотрудники очистили памятник, а возле него появилась картонная табличка с надписью "Он победил Гитлера".