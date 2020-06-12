"Он был расистом!" В Праге вандалы осквернили памятник Черчиллю

В Праге вандалы баллончиком написали Black Lives Matter на памятнике знаменитому британскому государственному деятелю Уинстону Черчиллю. Этот лозунг, появившийся в 2013 году, обрёл мировую популярность после недавних протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Dnešní vývoj dění kolem sochy britského premiéra Winstona Churchilla ve čtyřech obrazech. pic.twitter.com/avXlD39coF— Kamil Svec (@SvecKamil) June 11, 2020
Также на монументе оставили надпись "Он был расистом". По данным мэрии Праги, ущерб составляет порядка 1000 крон (около трёх тысяч рублей), сообщается на портале iROZHLAS.cz.
Отмечается, что вандалам грозит до года тюремного заключения, но мэрия не намерена подавать уголовный иск из-за небольшого урона.
На место инцидента прибыла команда по борьбе с граффити, сотрудники очистили памятник, а возле него появилась картонная табличка с надписью "Он победил Гитлера".
Напомним, ранее в Праге осквернили памятник советскому маршалу Ивану Коневу: 3 апреля группа людей стащила его с постамента с помощью канатов и крана и сбила памятные доски. СКР ответил на снос монумента возбуждением уголовного дела. Инициатор демонтажа написал обращение в адрес главы Еврокомиссии с жалобами на "неприемлемые" действия России, а президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью муниципальных политиков. МИД России рассматривает возможность выкупа памятника у властей Праги.