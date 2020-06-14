В России вступил в силу запрет на "банковский роуминг"

В России вступил в силу закон, согласно которому банки больше не взимают комиссию за денежные переводы внутри одной кредитной организации между регионами.

Президент России Владимир Путин подписал его в декабре 2019 года.

В пояснительной записке отмечается, что филиалы и подразделения банка входят в его единую структуру и переводы между ними являются обычными внутренними переводами, из-за которых кредитная организация не несёт потерь.

В первую очередь отмена так называемого банковского роуминга коснётся Сбербанка, который с апреля стал заменять комиссии подпиской. Клиенты смогут переводить друг другу до 50 тысяч рублей ежемесячно без взимания дополнительной платы. А для совершения сделок сверх лимитов каждый сможет выбрать себе подписку, в которой размер комиссии настраивается в соответствии с потребностями каждого.