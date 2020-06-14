В МЧС рассказали о поисках пропавших на Камчатке рыбаков

На Камчатке начались поиски четверых пропавших рыбаков. Их катер под названием "Тихий" перевернулся в Авачинской бухте, на месте работают спасатели и следственная группа от полиции.

— Катер с четырьмя людьми на борту осуществлял доставку груза к другому судну. Во время плавания по невыясненным обстоятельствам все мужчины пропали, — рассказали Лайфу в ГУ МЧС РФ по региону.

Судно обнаружили примерно в 40 километрах от берега. С наступлением светлого времени суток к поискам приступили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, также на место прибыл буксир "Капитан Мишин" от морской спасательной службы. Обстановка уточняется.

По факту инцидента Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта).