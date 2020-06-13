Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Костромской области

При пожаре в посёлке Маяк Вохомского района Костромской области погибло двое детей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Возгорание случилось утром 13 июня в частном двухквартирном доме. Родители смогли покинуть помещение и спасти троих детей, однако их четырёхлетний сын и шестилетняя дочь выбраться не сумели.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В прокуратуре области уточнили, что семья состояла на учёте, а родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Специалисты проверят условия жизни и воспитания детей в семье.

Место происшествия осмотрели криминалисты и специалист-пожаротехник. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.