Говорят, не повезёт, если толстый кот машину разобьёт. Пушистик упал с восьмого этажа и проломил крышу авто

В Ростове-на-Дону толстый кот весом около 10 килограммов выпал с балкона восьмого этажа прямо на крышу припаркованной возле дома машины. Пушистый камикадзе в порядке, а вот автомобиль — нет, у него повреждена стеклянная крыша, рассказали подписчики группы "ВКонтакте" "Ростов главный — новости Ростова-на-Дону".

Теперь владелец транспортного средства требует от хозяйки животного компенсации на ремонт, а та наотрез отказывается возмещать ущерб. Во дворе многоэтажки развернулась настоящая война, у каждой стороны появилась своя группа поддержки. На место происшествия даже приезжала полиция.

В комментариях под записью тоже разгорелась оживлённая дискуссия. Мнения разделились: одни уверены, что владелец несёт ответственность за своего питомца и должен выплатить деньги, раз уж тот нанёс повреждения. Другие считают, что машина была припаркована неправильно и ей не место во дворе дома. Некоторые и вовсе не верят, что упавший кот мог так пробить крышу. Подписчики иронично отзываются о происшествии.

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В целом пользователи сходятся в одном — главное, что хвостатый толстяк жив и не пострадал. Многие обвиняют хозяйку в безответственности и рекомендуют внимательнее следить за животным. А решение о том, кто будет ремонтировать крышу пострадавшей машины, сможет принять только суд.