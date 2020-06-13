Запуск частной японской космической компании вновь завершился провалом: ракета развалилась в воздухе — видео

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Запуск ракеты MOMO-5 производства частной японской компании Interstellar Technologies, транслировавшийся на её сайте, закончился неудачей.

Ракета длиной десять метров и весом почти в тонну стартовала успешно, однако в воздухе случился сбой, она развалилась. Причиной крушения стало досрочное отключение одного из блоков. Вся конструкция упала в океан.

Это пятый запуск компании. Три из четырёх предыдущих также завершились провалом, однако в мае 2019 года ракета сумела выйти в открытый космос, преодолев дистанцию в 113 километров.

Стоимость проекта составляет около 445 тысяч долларов. В этот раз, как и в прошлые, средства удалось собрать с помощью краудфандинговой компании. Инвесторы разместили свою рекламу на борту ракеты — там были, к примеру, кофейные бобы элитного сорта, бутылка саке и табак для кальяна.